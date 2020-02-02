Италия

Тренер туринского клуба объяснил выбор состава на поединок.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу над Фиорентиной (3:0) и рассказал о выборе состава на матч.

"Это был сложный матч, потому что Фиорентина еще не проигрывала в 2020 году", – приводит слова Сарри портал Football Italia.

"Я решил выпустить на поле Дугласа Косту, чтобы он попытался немного растянуть линию обороны Фиорентины. Оставить вне составе Дибалу было надругательством, но у нас много атакующих игроков, и я не могу выпускать их одновременно. Для нас был важен баланс, а Игуаин был более полезным.

Если бы я выпустил всех четверых, то не дал всем этим футболистам проявить все свои сильные качества. Использовать Криштиану Роналду на фланге было бы растратой его способностей".

Ранее сообщалось, что Ювентус выиграл 1600-й матч в Серии А.

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