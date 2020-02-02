Италия

Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории Ювентуса, которому кдалось забить в девяти матчах Серии А подряд.

Реализовав пенальти на 40-й минуте матча 22-го тура чемпионата Италии против Фиорентины, Криштиану Роналду повторил клубный рекорд по забивной серии. На этом португалец не ограничился, и после перерыва еще раз забил с "точки".

В 2005 году Давид Трезеге первым в истории Ювентуса смог забить в девяти турах первенства Серии А подряд. Теперь таким же достижением может похвастаться Роналду.

Всего в нынешнем сезоне на данный момент португалец, занимающий второе место в списке бомбарлиров Серии А (19 голов) после Чиро Иммобиле (23), забивал в 14-ти матчах.

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