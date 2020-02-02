Италия

Действующий чемпион Италии стал первой командой, которой покорился этот рубеж.

Победа в матче 22-го тура чемпионата Италии над Фиорентиной стала для Ювентуса 1600-й в Серии А.

В это количество включены также технические победы, но не вошли победы в плей-офф.

Ближайшими преследователями Ювентуса в этой номинации являются Интер (1458), Милан (1386), Рома (1222) и Фиорентина (1084).

Также в этом матче очередное достижение покорилось Криштиану Роналду.

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