Италия

Капитан рассказал о ситуации в неаполитанском клубе.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье рассказал о настроении в команде после победы над Сампдорией (4:2) в матче 22-го тура Серии А.

"Мы со всей серьезностью подходим к работе. Эта победа стала возможной благодаря игре всей команды, потому что игроки, которые вышли со скамейки, изменили ход игры и привнесли правильный дух.

Теперь, когда игроки возвращаются после травм, нам станет легче. К каждому матчу мы должны подходить с храбростью нашего тренера и играть на победу.

Мы одержали три победы подряд, но нам еще очень многое предстоит сделать, мы должны оставаться сосредоточенными", – приводит слова Инсинье портал Football Italia.

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