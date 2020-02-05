Италия

Сергей Шевченко обзревает главные события январского "кальчомеркато" в Италии.

Зимний "кальчомеркато" бурлил. Клубы Серии А продавали, покупали, арендовали, оформляли предстоящие сделки, создавая внешне хаотичную, но на самом деле более чем логичную картину, где каждый решал свои задачи. Сейчас, когда трансферное окно закрылось, самое время подвести некоторые итоги. Для удобства разделим все переходы на несколько основных сюжетов.

Поиск "скудетто" в АПЛ

Наиболее важные и судьбоносные трансферы в масштабах всего чемпионата – безусловно, усиление Интера, которому мы посвятили отдельный материал. Главный конкурент Ювентуса, который до конца 2019 года держался с ним вровень, в январе начал отставать. "Нерадзурри" не хватало сил, поэтому нельзя было упускать момент для похода на рынок. Источником кадрового пополнения стал чемпионат Англии, так хорошо знакомый Антонио Конте. Эриксен, Янг, Мозес – три опытных футболиста, которые должны заиграть здесь и сейчас.

Собственно, в недавнем поединке с Удинезе это трио вышло с первых минут. Пока им удается далеко не всё – так, Эриксену, под которого модифицировали расстановку, необходимо время на адаптацию. Пока лучше всех из новичков проявляет себя Янг, хладнокровный и технически одаренный бровочник. "Вице-Лукаку" Интер так и не взял, но нужен ли таковой, если сам Ромелу в прекрасной форме? Другой вопрос, что бельгиец – рекордсмен среди полевых игроков "нерадзурри" по количеству проведенных в этом сезоне минут. Хватит ли ему сил?

Во имя Златана

Центральная тема начала-середины января. Громкий переход Ибрагимовича в Милан воспринимался болельщиками с чуточку наивным восторгом, но сейчас, по прошествии месяца, уместен позитивный вывод: команда со Златаном действительно заиграла лучше. Пятиматчевая серия побед, включая игры Кубка – такого у Милана в этом сезоне не было и близко. Парадоксально, но сам Ибра забил только два мяча (Кальяри и Торино), причем ни один из них не был решающим, а заодно упустил массу превосходных шансов. Дело в том, что благодаря его нестандартным действиям атака миланцев заиграла куда продуктивнее, а главное – игроки воодушевились с приходом настоящей звезды. Преобразились Ребич, Кастильехо, Чалханоглу. Безусловно, пока речь идет о победах над середняками, но для нынешнего Милана и это – успех.

Стефано Пиоли видоизменил тактику, поставив на 4-4-2, где в паре с Ибрагимовичем выходит Леао, а Ребич играет роль "суперсаба". После столь яркого всплеска клуб принял решение отпустить недавних лидеров, Сусо и Пьонтека, которые проводили откровенно неудачный сезон. Здесь кроется некоторый подвох, что показала уже игра с Вероной, которую пропускал Златан. В составе, кроме Ибры, не осталось ни одного центрфорварда. Тут-то и пригодился бы Кутроне – он, в отличие от Пьонтека, без лишних слов стал бы дублером звездного шведа.

Заткнуть летние дыры

Кутроне вернулся в Италию уже этой зимой, но теперь он будет защищать цвета Фиорентины. "Скуадра виола" оперативно затыкала дыры в составе. Осенью Монтелла наигрывал любопытную схему с двумя "ложными девятками" (Кьеза и Рибери), французский ветеран надолго травмировался, а из реальных центрфорвардов имелся только молодой Влахович. Новый тренер Джузеппе Якини далек от изысков "Аэроплана", поэтому клуб зимой взял сразу двоих нападающих – помимо Кутроне, пришел Куаме из Дженоа. Скорость, напор, физическая мощь – этого Фиорентине не хватало, хотя и каких-то чудес от этих ребят ждать не следует.

Наполи. Здесь всё еще масштабнее. В летнее трансферное окно команда осталась недоукомплектованной. Проседал центр полузащиты, где кроме сдавшего Аллана не нашлось бойцов-разрушителей. Главное же, что чудовищные результаты буквально вынуждали Де Лаурентиса раскошеливаться. Неаполитанцы потратили больше всех в Италии – 65 млн евро. Львиная доля этой суммы ушла на двух центральных полузащитников, Диего Демме и Станислава Лоботку, чей приход уже стал для команды усилением. Особенно интересен Демме – немец с итальянскими корнями, названный в честь Марадоны и действительно с младых лет болеющий за Наполи. Должен вписаться и не попавший в Рому Политано, который имеет все шансы вытеснить с правого фланга стареющего Кальехона.

Вот сама Рома вела себя скромно, хотя обилие травм, казалось, вынуждало "джаллоросси" закупаться новичками. Молодые Вильяр, Перес и Ибаньес – достаточно ли этого для команды, ведущей борьбу за место в Лиге чемпионов? Вызывает опасения и уход Флоренци, который не попадал в основу при Фонсеке, но всё равно оставался капитаном, фактически наследником Тотти и Де Росси.

Деньги из воздуха

Конкурент Ромы, Аталанта, работала на "кальчомеркато" сразу в нескольких направлениях. Во-первых, она провернула ловкий обмен с Миланом, вернув Кальдару – правда, Маттиа после долгого простоя еще не готов играть на прежнем уровне. Во-вторых, бергамаски набрали 19-20-летних игроков на перспективу (Шутало, Чиборра). В-третьих, заработала 35 млн на переход Кулусевски, который за Аталанту провел всего лишь три матча, а раскрылся, выступая в аренде за Парму, где и доиграет до мая. Немного жаль, что мы не увидим македонского шведа в команде Гасперини, но от столь щедрых предложений не отказываются.

Помимо Кулусевски, еще несколько трансферов были оформлены с прицелом на ближайшее лето. Так, Верону, которая проводит неожиданно успешный сезон, покинут центрхав Амрабат (уходит в Фиорентину) и защитник Ррахмани (Наполи). Клуб суммарно заработает 34 млн евро, но в случае веронцев речь идет об уходе лидеров, без которых они в сезоне-2020/21 могут скатиться-таки к борьбе за выживание. Также в Наполи летом перейдет форвард Петанья из СПАЛа, памятный по выступлениям за Аталанту.

Зимняя уборка

Пока одни клубы затыкали пробоины, другие – напротив, избавлялись от "лишних" футболистов. В первых рядах здесь Ювентус с его гигантским ростером. Ушли намучившиеся с травмами Перин и Пьяца. Отправили восвояси Эмре Джана, недовольного своим положением в команде. Уехал в Катар совершенно не востребованный при Сарри Манджукич. Новость достаточно грустная, но хорват, будем честны, заметно сдал еще прошлой весной.

Чистил ряды и второй туринский клуб, который летом набирал состав для участия в Лиге Европы. Торино покинули сразу шестеро игроков, не попадавших в основу. Примерно в том же духе действовал Лацио, который словно боится разрушить имеющуюся гармонию и новичков не подписывает. Ушли резервисты Бериша и Дурмиси – вот и вся трансферная кампания претендента на "скудетто".

Значение технической ошибки

Главный курьез этой зимы – несостоявшийся переход Жервиньо в катарский Аль-Садд (клуб, где тренирует Хави). Ивуариец не скрывал желания покинуть Парму и уже подписал личный контракт. Клубы тоже обо всём договорились, но до закрытия окна оставались считанные часы, и сделка сорвалась из-за технической ошибки во время пересылки документов – судя по всему, причина в катарской стороне. Трансфер завис, что создало нелепую ситуацию: Жервиньо, предвкушая уход, уже не посещал тренировки Пармы.

Парадокс: Жервиньо остался в заявке "крестоносцев", но пока отстранен от занятий. Тем любопытнее, к какому решению придут игрок и клуб по ходу оставшейся части сезона. Будет ли это показательное игнорирование недавнего лидера Пармы, или Жервиньо, покаявшись, вернется в тренировочный процесс? Мягко говоря, нетипичная история.

Соломинки для утопающих

Напоследок – об аутсайдерах. Там, в низах таблицы, целый мир, где ставка – дивизион, в котором та либо иная команда проведет будущий сезон. Активнее всех вела себя Дженоа, которая сделала акцент на опытных игроках, набрав чуть ли не половину основного состава: Перин, Мазьелло, Бехрами, Яго Фальке, Дестро плюс игрок сборной Швеции Эрикссон. Впечатляющая ставка, "всё или ничего".

Внушает кадровая политика и без того неплохо идущего Лечче. Новички Дейола и Барак уже "выстрелили" в матче с Торино (4:0). Отличным усилением может стать Риккардо Сапонара – игрок спефицический, "последний настоящий треквартиста", но безусловно яркий и талантливый. К слову, прямой конкурент для нашего Евгения Шахова.

Вот Сампдория, Брешия и СПАЛ поработали относительно скромнее. "Блучеркьяти" в очередной раз арендовали центрбека Тонелли, который безостановочно кочует по маршруту Неаполь – Генуя. "Ласточки" устремлены на Север: исландец Бьярнасон, конечно, личность узнаваемая, но насколько он будет полезен в борьбе за выживание, проделав обратный путь из Катара в Европу? Наконец, клуб из Феррары, как и Дженоа, предпочитал брать опытных исполнителей, зато лишился Ясмина Куртича, одного из ведущих полузащитников.