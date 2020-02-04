Италия

Football.ua подводит итоги 22-го тура чемпионата Италии.

В первом туре после закрытия зимнего трансферного окна многие команды использовали (с разным успехом) своих новичков, но судьбы матчей по-прежнему (за редким исключением) вершили проверенные бойцы.

Общие расклады на всех этажах турнирной таблицы кардинальных изменений не претерпели, но кое-кто умудрился на ровном месте серьезно осложнить себе жизнь.

Не обошлось и без скандала, вспыхнувшего по окончании претендовавшего на звание центрального матча тура противостояния Фиорентины и Ювентуса.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 22 ТУР

Похоже, что Рома, выдававшая отличные результаты на протяжении сезона, несмотря на жесточайший кадровый кризис, наконец истощила свои силы. Чем иным можно объяснить то, что "волки" проигрывали Сассуоло 0:3, когда команды еще не отыграли и 30-ти минут?

Роберто Де Дзерби, конечно, неплохой тактик, но не настолько, чтобы полностью переиграть соперника, по всем статьям превосходящего его команду. Скорее всего, в субботу на МАПЕИ Стэдиум имело место неудачное для гостей стечение обстоятельств.

По словам Паулу Фонсеки, его подопечные не были похожи сами на себя, в то время, как "нероверди" выдали, возможно, свою лучшую игру в сезоне, да еще и Капуто поймал кураж...

А вот в Турине никакой сенсации не произошло. Ювентус в очередной раз подтвердил свое превосходство над ненавидящей его Фиорентиной, хотя оттенок скандальности, характерный для встреч этих команд, все-таки имел место.

После поединка президент Фиорентины Рокко Коммиссо обвинил арбитров в неправомерном назначении двух пенальти в ворота его команды, заявив, что к Ювентусу всегда проявляют снисхождение. Ему довольно резко ответил вице-президент Юве Павел Недвед, Коммиссо тоже за словом в карман не полез, да еще и ввязался в словесную перепалку с представителями судейского комитета Италии...

Оценивать работу судейской бригады можно по-разному, но, если быть откровенными, то в случае склонности арбитров помочь "бьянконери", у них были все основания назначить два 11-метровых в ворота "фиалок" еще до того, как Криштиану Роналду реализовал первый пенальти из своих двух.

Лихо отреагировал на дубль португальца лучший бомбардир чемпионата Италии Иммобиле. В поединке против СПАЛа Чиро забил дважды, причем оба — с игры, заставив прикусить языки тем, кто говорил, что он лидирует среди бомбардиров лишь благодаря "точкам".

Кроме этого Иммобиле отметился еще и результативной передачей на еще одного автора дубля — Кайседо, а СПАЛ после локального успеха в Бергамо вновь опустился на последнее место.

Что касается Бергамо, то Аталанта превратила свой родной город в некий пункт раздачи "милостыни" тем, кто ведет отчаянную борьбу за выживание. Сначала "богиня" одарила тремя очками СПАЛ, теперь пожертвовала одно очко в фонд спасения генуэзских "грифонов".

Думается, что лучший тренер Серии А сезона-2018/19 Джан Пьеро Гасперини, получивший в понедельник свою "Золотую скамью", на данный момент не заслуживает и колченогой табуретки. Тренер Аталанты явно расслабился и не пытается как-то разнообразить действия своей команды, полагаясь на своих великих импровизаторов Гомеса и Иличича.

В то же время соперники постепенно приспосабливаются к стилю Аталанты. Торино в прошлом туре получил свои 0:7 потому, что пытался действовать на встречных курсах с соперником, а начав пропускать, попросту потерял голову. Дженоа же сыграла строго и грамотно, и как итог — 2:2.

Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте, и в его присутствии счет еже не менялся.

Ничья позволила Аталанте вытеснить Рому из зоны Лиги чемпионов благодаря своей феноменальной результативности, Дженоа же пока остается в зоне вылета, но заряд бодрости должен помочь ей в дальнейшей борьбе за выживание.

К слову, Торино снова влетел по-крупному, причем на сей раз порцию унижения получил не от участника 1/8 финала Лиги чемпионов, а от новичка Серии А Лечче, который в нынешнем сезоне до этого ни разу не выиграл дома, а тут сразу 4:0!

Евгений Шахов вышел на замену на 72-й минуте при счете 3:0.

Результатом 0:11 по сумме двух матчей стало увольнение главного тренера Торино Вальтера Маццари, а к финишу чемпионата команду поведет Морено Лонго.

Интер, судя по всему, извлек определенные уроки из трех подряд ничьих, в том числе и с Лечче, и в поединке против Удинезе вместо своей традиции забивать и пропускать в ответ, на сей раз второй мяч забил сам.

Стоит отметить, что игра "нерадзурри" по-прежнему оставляет желать лучшего. Английский "десант" каши не портит, но пока явно не достиг нужного взаимопонимания с партнерами. Тот же Эрксен лишь эпизодами демонстрировал свою "магию", но поклонникам "змеев" стоит набраться терпения.

Небольшие подвижки в лучшую сторону все-таки есть: периоды, когда казалось, что Интер вот-вот пропустит ответный мяч, сократились, хотя моментов у хозяев хватало, но фриульцам то не хватало точности, то достойно действовал в воротах Паделли, сменивший травмированного Хандановича.

После победы Интер вернул себе вторую строчку, однако в среду, 5 февраля, может вновь ее потерять, если отстающий на два очка Лацио выиграет в пропущенном матче у Вероны.

Также прервал свою серию еще один представитель столицы Ломбардии, но если победа Интера после трех ничьих — это, безусловно, успех, то домашняя ничья Милана после трех побед — явный минус. Немудрено, что просторами Европы вновь ширятся слухи о том, что Стефано Пьоли доработает лишь до лета, а затем уступит место Ральфу Рангнику.

Можно, конечно, сослаться на отсутствие приболевших Ибрагимовича и Кьяера, но, учитывая, что Верона доигрывала матч в меньшинстве, это оправдание выглядит не очень убедительно.

Трибуны Сан-Сиро в компенсированное время ждали победного гола, но стали свидетелями другого знакового события: на третьей компенсированной минуте на поле вышел третий Мальдини в истории Милана — Даниэль, сын великого Паоло и внук великого Чезаре.

В заключительном матче тура Наполи едва не пал жертвой очередного "ренессанса" Квальяреллы. Быстро забив дважды, неаполитанцы расслабились, и в итоге сначала лучший бомбардир прошлого сезона сам забил гол-красавец, а затем, правда, ценой травмы, заработал пенальти, реализовав который, Габбьядини сравнял счет.

Однако удержать ничью Сампдории не удалось. Сыграли свою роль удачные замены Дженнаро Гаттузо: сначала Демме вывел Наполи вперед, а уже в компенсированное время окончательно "похоронил" хозяев Мертенс.

Интересные факты

- За последний календарный год Риккардо Орсолини (Болонья) принял участие в 19-ти голах (гол+пас) своей команды. Среди итальянских футболистов больше только у Чиро Иммобиле (Лацио) — 35 и Андреа Белотти (Торино) — 20.

- Болонья в нынешнем сезоне набрала 14 очков в матчах, по ходу которых уступала в счете — лучший показатель среди команд Серии А.

- Жоао Педро (Кальяри) забил 14 мячей. Последним бразильцем, которому удалось забить больше после 22-х туров Серии А был Зико (Удинезе) — 17 в сезоне-1983/84.

- В матча против Сассуоло Рома впервые с 2012 года (поединок против Ювентуса) пропустила 3 мяча в первые 30 минут игрового времени.

- Эдин Джеко стал седьмым игроком в истории Ромы, которому удалось достичь рубежа в 100 забитых мячей во всех турнирах.

- Криштиану Роналду повторил рекорд Давила Трезеге — забил в девяти турах Серии А подряд за Ювентус.

- Ювентус стал первой командой, которой покорился рубеж в 1600 голов в Серии А.

- Чиро Иммобиле повторил рекорд Антонио Валентина Анджелильо — 25 голов после 21-го тура (у Лацио матч в запасе).

- Сын Паоло Мальдини — Даниэль стал первым игроком Милана, рожденным в 2000 году, сыгравшим за "дьяволов" в Серии А.

- Впервые в своей истории Торино пропустил в двух турах Серии А подряд в сумме 11 мячей.

- Интер повторил свой рекорд — 29 очков в 11-ти выездных матчах, установленный в сезоне-2006/07.

- 15 из своих 35-ти голов в Серии А Аркадиуш Милик (Наполи) забил первым касанием мяча в матче.

- Криштиану Роналду забил больше всех мячей в своих первых 50-ти матчах Серии А с сезона-1994/95.

Сборная тура

Игрок тура

Гол тура

Фабио Квальярелла (Сампдория) в метче против Наполи:

Все голы 22-го тура

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 22 17 3 2 43 21 22 54 2 Интер 22 15 6 1 44 18 26 51 3 Лацио 21 15 4 2 52 20 32 49 4 Аталанта 22 11 6 5 59 30 29 39 5 Рома 22 11 6 5 40 27 13 39 6 Кальяри 22 8 8 6 38 34 4 32 7 Парма 22 9 5 8 31 29 2 32 8 Милан 22 9 5 8 23 27 -4 32 9 Верона 21 8 6 7 26 23 3 30 10 Наполи 22 8 6 8 34 31 3 30 11 Болонья 22 8 6 8 34 34 0 30 12 Торино 22 8 3 11 26 39 -13 27 13 Сассуоло 22 7 5 10 36 37 -1 26 14 Фиорентина 22 6 7 9 25 32 -7 25 15 Удинезе 22 7 3 12 19 35 -16 24 16 Сампдория 22 5 5 12 22 37 -15 20 17 Лечче 22 4 7 11 27 42 -15 19 18 Дженоа 22 3 7 12 23 43 -20 16 19 Брешия 22 4 3 15 20 41 -21 15 20 СПАЛ 22 4 3 15 16 38 -22 15

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Матч 17-го тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 23 ТУР

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