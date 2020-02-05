Игрок рассказал, что из-за его желания уйти из Тоттенхэма из него многие сделали изгоя.
Кристиан Эриксен, Getty Images
05 февраля 2020, 14:00
Зимний новичок миланского Интера Кристиан Эриксен вспомнил как он покидал Тоттенхэм, заявив, что последние месяцы чувствовал себя весьма не комфортно на Туманном Альбионе.
"После моего заявления летом о том, что я ищу новый вызов, каждая игра преподносилась так, будто она для меня последняя. Даже болельщики, которых я встречал на улице, мысленно уже провожали меня. В Англии, когда у тебя остаются считанные месяцы до окончания контракта, считается, что ты должен уйти прямо сейчас. В итоге я сыграл около 30 матчей, где каждую игру со мной прощались. Я и был в команде, и одновременно не был".
"Дело в том, что проблемы Тоттенхэма перекладывали на мою форму. Если клуб не играет должным образом, то дело во мне. Когда твой контракт заканчивается, ты становишься паршивой овцой, кем меня и считали. Меня действительно обвиняли во многих вещах и в том, что я плохой парень", — приводит слова датчанина BBC Sport.
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