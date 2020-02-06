Италия

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Италии между Лацио и Вероной.

Римский Лацио в рамках перенесенного 17-го тура Серии А на Стадио Олимпико не сумел переиграть Верону.

Лацио — Верона 0:0

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари (Марушич, 71), Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 71) — Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Велозу, Пессина, Лазович — Борини (Давидович, 89), Дзакканьи — Верре (Эйссерик, 70).

Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Хони — Ррахмани, Кумбулла.

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