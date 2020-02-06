Италия

Туринский клуб хочет вернуть французского хавбека.

Ювентус намерен вернуть полузащитника Поля Погба следующим летом и готовит предложение Манчестер Юнайтед, сообщает издание Tuttosport.

Французский хавбек является приоритетной целью "старой синьоры", и на его трансфер руководство клуба готово выделить 140 млн евро. Предполагается, что МЮ будет готов отпустить 26-летнего игрока, так как уже нашел для него замену в лице Бруну Фернандеша.

Действующий контракт Погба с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Погба покинул клуб.

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