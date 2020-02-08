Италия

"Бергамаски" сумели в 23-м туре чемпионата Италии добыть волевую победу над Фиорентиной.

Фиорентина оказалась сильнее Аталанты в первом тайме – "фиалки" выиграли его 1:0 благодаря голу Федерико Кьезы.

На старте второй половины встречи отличился Дуван Сапата. На 64-й минуте на поле появился Руслан Малиновский, а уже на 72-й он забил гол – традиционным ударом издали.

Благодаря этой победе Аталанта смогла укрепиться на четвертой строчке, оторвавшись на три очка от накануне проигравшей Ромы.

Фиорентина – Аталанта 1:2

Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72.

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Игор – Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт – Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс – Гомес (Тамезе, 90) – Иличич, Сапата.

Предупреждения: Кастровилли, Влахович – Сапата, Голлини.