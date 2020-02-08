"Бергамаски" сумели в 23-м туре чемпионата Италии добыть волевую победу над Фиорентиной.
Руслан Малиновский, Getty Images
08 февраля 2020, 18:03
Фиорентина оказалась сильнее Аталанты в первом тайме – "фиалки" выиграли его 1:0 благодаря голу Федерико Кьезы.
На старте второй половины встречи отличился Дуван Сапата. На 64-й минуте на поле появился Руслан Малиновский, а уже на 72-й он забил гол – традиционным ударом издали.
Благодаря этой победе Аталанта смогла укрепиться на четвертой строчке, оторвавшись на три очка от накануне проигравшей Ромы.
Фиорентина – Аталанта 1:2
Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72.
Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Игор – Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт – Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).
Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс – Гомес (Тамезе, 90) – Иличич, Сапата.
Предупреждения: Кастровилли, Влахович – Сапата, Голлини.