Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А.

В 23-м туре чемпионата Италии Аталанта добыла волевую победу над Фиорентиной (2:1), а вышедший на замену Руслан Малиновский отметился победным голом.

Аталанта теперь единолично занимает четвертое место в таблице, оторвавшись на три очка от Ромы. Следующий матч "богиня" проведет как раз против римлян 15 февраля.

Фиорентина – Аталанта 1:2

Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72.

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Игор – Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт – Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс – Гомес (Тамезе, 90) – Иличич, Сапата.

Предупреждения: Кастровилли, Влахович – Сапата, Голлини.

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