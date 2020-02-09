Италия

Главный тренер Вероны Иван Юрич — о матче против Ювентуса (2:1).

Ювентус сенсационно уступил Вероне в 23-м туре итальянской Серии А.

"Не знаю, что сказать. Мы думали провести хороший сезон, но не настолько. В нашей команде много молодых исполнителей, которые жаждут играть в Серии А: например, Мараш Кумбула. Сегодня он отлично закрыл Дугласа Косту".

"Мы играем в футбол, который подразумевает определенный риск, но смело действуем в своей манере и угрожаем сопернику".

"Иногда я завожусь, это правда, но не сегодня. Я был доволен и рад за своих ребят", — приводит слова Ивана Юрича Football Italia.

Верона занимает шестое место и имеет в активе 34 очка после 23 туров чемпионата Италии.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Верона — Ювентус.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.