Италия

Специалист подвел итоги неудачного поединка для туринцев.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри дал свой комментарий после поединка Серии А, в котором его команда уступила на выезде Вероне (1:2).

"Наша команда привыкла комфортно побеждать в последние годы, и нам нужно понять, что мы не можем позволить себе терять очки".

"Надеюсь, мы усвоим урок. Это сложно, потому что команда хорошо тренируется, но затем не может полностью раскрыть свой потенциал во время матчей. Мы должны найти решение".

"Мы должны понимать, что победы нельзя воспринимать как должное. Мы должны работать усерднее, а не расслабляться", — сказал Сарри DAZN.

К слову, в прошедшем поединке очередное достижение установил Криштиану Роналду, побив рекорд клуба.