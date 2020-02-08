Италия

Португалец в 35 лет не устает достигать новых вершин.

В поединке 23-го тура чемпионата Италии Верона на своем поле принимает Ювентус. На 78-ю минуту встречи счет 1:1.

Примечательно, что гол за "бьянконери" забил нападающий Криштиану Роналду, для которого это взятие ворот стало уже десятым подряд в матчах Серии А.

Таким образом, 35-летний португальский футболист установил рекорд клуба, обогнав предыдущего владельца подобного достижения — Давида Трезеге.

К слову, возраст Роналду потенциально помешал бы ему перебраться в Баварию, так как президент "красных" считает форварда старым.