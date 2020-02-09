Итальянские клубы хотят подписать испанского защитника.
Начо Фернандес, Getty Images
09 февраля 2020, 15:02
Защитник мадридского Реала Начо Фернандес попал в сферу интересов Ромы и Наполи, сообщает издание Mundo Deportivo.
Итальянские клубы хотят укрепить оборону следующим летом и попытаются приобрести испанского центрбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 млн евро.
Действующий контракт Начо с Реалом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Рома вернет защитника Криса Смоллинга в МЮ, если не пробьется в Лигу чемпионов.
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