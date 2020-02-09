Италия

Туринский клуб готов расстаться с валлийским хавбеком.

Полузащитник Аарон Рэмси может покинуть Ювентус по окончании сезона, сообщает издание Tuttosport.

Валлийский хавбек не смог стать важным игроком для "старой синьоры", и руководство клуба планирует продать его следующим летом, чтобы выручить за него крупную сумму.

Рэмси перешел в Ювентус прошлым летом на правах свободного агента из Арсенала. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 19 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Ювентус ведет переговоры по новому контракту с нападающим Пауло Дибалой.

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