Италия

Вингер прокомментировал победу над СПАЛом.

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога поделился своим мнением о матче со СПАЛом в 23-м туре АПЛ. Французский вингер принес победу "черно-зеленым", забив гол на 90-й минуте.

"Еще одно наше великолепное выступление с первых минут. Думаю, мы заслужили эту победу, так как хорошо играли на протяжении всех 90 минут.

Правда, что на таком уровне команды стараются больше внимания уделять защите, поэтому вскрывать оборону сложнее, чем в матчах с большими командами.

Де Дзерби очень мне помогает, я очень прибавил при нем во всех аспектах. В каждом матче я стараюсь помогать команде побеждать, забивая голы и отдавая результативные передачи", – рассказал Бога в интервью порталу Football Italia.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.