Италия

Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура чемпионата Италии между СПАЛ и Сассуоло.

Отлично начав поединок 23-го тура первенства Серии А против Сассуоло, (счет открыл Бонифаци), СПАЛ после перерыва пропустил от Капуто и Бога и проиграл.

После этого поражения СПАЛ единолично занимает последнее место, а руководство клуба из Феррары решило сменить тренера.

СПАЛ — Сассуоло 1:2

Голы: Бонифаци, 23 — Капуто, 65, Бога, 90

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Бонифаци — Стреффеца, Кастро (Валоти, 59), Миссроли, Дабо (Мурджа, 42), Реца — Петанья, Ди Франческо (Вальдифьори, 85)

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кирякопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Траоре (Дефрель, 46), Бога — Капуто (Маньяни, 90+3)

Предупреждения: Дабо, Стрефецца — Обьянг, Локателли, Кирьякопулос, Консильи

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