Италия

Лацио впервые в своей истории удалось не проиграть 18 туров подряд.

Для Лацио победа над Пармой в матче 23-го тура чемпионата Италии не только позволила подняться на второе место, но и установить командный рекорд.

Никогда ранее "орлам" не удавалось в Серии А пройти без поражений 18 туров подряд. В последний раз Лацио проиграл в 5-м туре Интеру.

Следующий матч в чемпионате Лацио проведет против Интера 16 февраля.

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