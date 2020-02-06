Италия

Римляне долгий период времени не знают горечь проигрыша в чемпионате.

Лацио в рамках 17-го тура принимал на своем поле Верону, но не смог добиться победы — поединок закончился без забитых голов.

Таким образом, римляне провели 17 матч в Серии А подряд без поражений, что оказалось повторением рекорда, сообщает Opta.

Последний раз команде такое удавалось в серии, которая началась с апреля 1999 года, под руководством Свен-Горана Эрикссона.

Напомним, ранее нападающий "орлов" Чиро Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А 61-летней давности.