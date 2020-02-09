Италия

Златан Ибрагимович не всегда приносит победы Милану, но регулярно огорчает Интер.

В первом тайме Дерби делла Мадоннина в 23-м туре чемпионата Италии Златан Ибрагимович сделал результативную передачу на Анте Ребича, а затем отличился сам.

Всего в четырех миланских дерби против Интера Ибрагимович забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Златан за свою карьеру провел 117 матчей за Интер (66 голов) и 91 матч за Милан (59).

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