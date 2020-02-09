Фавориты противостояний

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Интер в рамках центрального поединка 23 тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан.

Интер — Милан

Воскресенье, 9 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Подопечные Антонио Конте продолжают вести отчаянную борьбу с Ювентусом за звание чемпиона Италии. Интер немного сдал позиции, но три очка дистанции от конкурента позволяют смотреть в будущее с оптимизмом, но для этого нельзя терять очки с командами калибра Лечче. "Нерадзурри" в последних поединках обыграли Фиорентину и Удинезе и находятся в хорошем положении духа.

Что касается Милана, то девятую позицию в турнирной таблице вряд ли можно встречать радостными возгласами, но дела у "дьяволов" стали на порядок лучше. Эффект Златана Ибрагимовича сработал — команда постепенно движется вверх. Последние пять матчей Милана прошли без поражений и только Верона смогла отобрать у них очки.

Статистика личных встреч с большим перевесом в пользу Интера, если брать в учет пять последних игр Серии А. Так, "нерадзурри" выиграли четыре встречи и одну свели вничью. Только в двух из матчей команды смогли "пробить" тотал больше 2,5 голов. В тех же матчах команды смогли обменяться забитыми голами.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение "нерадзурри", предоставляя на победу подопечных Антонио Конте коэффициент 1,94. На Златана Ибрагимовича и Ко, в свою очередь, можно поставить с показателем 4,15, а ничейный результат оценивается в 3,40.