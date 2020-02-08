Интер — Милан: прогноз букмекеров на миланское дерби

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САН-СИРО ПЕРЕД МАТЧЕМ ИНТЕР - МИЛАН, GETTY IMAGES
08 февраля 2020, 23:24
В миланском дерби сойдутся Интер и Милан. По версии Parimatch, подопечные Антонио Конте – фавориты встречи: победа оценивается коэффициентом 1,98, ничья – 3,55, а выигрыш "россонери" – 4,0.
У Bet365 следующие коэффициенты: победа Интера – 1,98, ничья – 3,50, а победа гостей – 3,9.
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Что касается William Hill, то расклад такой: победа "нерадзурри" – 1,95, ничья – 3,40, а победа "россонери" – 4,0.
Матч Интер — Милан состоится 9 февраля в 21:45 по киевскому времени. Следите за ходом матча на Football.ua.
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