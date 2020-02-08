Интер — Милан: прогноз букмекеров на миланское дерби

Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В миланском дерби сойдутся Интер и Милан. По версии Parimatch, подопечные Антонио Конте – фавориты встречи: победа оценивается коэффициентом 1,98, ничья – 3,55, а выигрыш "россонери" – 4,0.

У Bet365 следующие коэффициенты: победа Интера – 1,98, ничья – 3,50, а победа гостей – 3,9.

Тест: что вы знаете о миланском дерби?

Что касается William Hill, то расклад такой: победа "нерадзурри" – 1,95, ничья – 3,40, а победа "россонери" – 4,0.

Матч Интер — Милан состоится 9 февраля в 21:45 по киевскому времени. Следите за ходом матча на Football.ua.