Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 23-го тура чемпионата Италии между Интером и Миланом.

Поединок 23-го тура первенства Серии А между Интером и Миланом без тени сомнения можно назвать центральным матчем уик-энда не только в Италии, но и в Европе. Жаль, что на кону Дерби делла Мадоннина не стоит чемпионский титул, однако очередная встреча земляков может повлиять как на борьбу Интера с Ювентусом за "скудетто", так и на надежды Милана вернуться в Европу.

Интер — Милан

Воскресенье, 9 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Встречи Милана и Интера не только являются одними из самых великих дерби Италии и Европы, но и обладают особым шармом. Более чем столетняя история противостояния стала легендарной, и принять участие в Дерби делла Мадоннина считают за честь абсолютное большинство игроков и тренеров.

На данный момент команды в турнирной таблице Серии А разделяют 19 очков, что исключает их прямую конкуренцию за места под итальянским солнцем, но в день матча этот момент отходит на второй план, хотя тренеры "нерадзурри" и "россонери", естественно, не забывают и о текущих турнирных задачах.

Обе команды еще не проигрывали в 2020 году, хотя показатели Милана после Нового года предпочтительнее: 3 победы и 2 ничьи против 2-х побед и 3-х ничьих Интера. Еще одна ничья не входит в планы ни "змеев", ни "дьяволов", а вот победа гарантирует Интеру выход на первую строчку (за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей с Ювентусом), а Милану может дать возможность войти в зону Лиги Европы.

Если оценивать кадровую ситуацию, то здесь в более критическом состоянии находится фаворит матча Интер. Дисквалификации Мартинеса и Бастони, а также травмы Гальярдини и Борхи Валеро ограничивает ресурс Антонио Конте, но главной проблемой является травма мизинца вратаря и капитана Интера Хандановича.

Сам голкипер рвется играть, и для него уже приготовили перчатку со специальной защитой. Но все прекрасно понимают, что если Самир усугубит свою травму, то вылетит на длительный срок, и вряд ли Конте рискнет игроком, который порой в одиночку приносит его команде "золотые" очки. Тем более что Паделли, сменивший Хандановича в матче против Удинезе, отстоял надежно и несколько раз выручил Интер (к слову, третий вратарь Берни также не сможет сыграть — умудрился заработать удаление, не выходя на поле).

Что касается положительных моментов, то все три январских новичка Интера, Эриксен, Янг и Мозес в строю, и как минимум двое из них ожидаются в стартовом составе. Вернулся в строй Брозович, так что средняя линия "нерадзурри" будет выглядеть достаточно грозно.

Будет ли такой же грозной пара форвардов Лукаку — Санчес, как Лукаку — Мартинес, угадать сложно, но, вне всякого сомнения, чилиец постарается достойно заменить аргентинца.

У Милана таких кадровых проблем нет. Выздоровели пришедшие в команду во время зимнего трансферного окна Ибрагимович и Кьяер, закончилась дисквалификация Беннасера, как минимум на скамейке запасных окажется Билья. Тонзилит у Конти, но его легко может заменить Калабрия.

К слову, итальянские СМИ обсуждают предположение, что оба тренера могут отказаться от своих традиционных тактических расстановок и, чтобы удивить оппонента, сыграть с одним форвардом на острие. В таком случае, в Интере "под" Лукаку сыграет Эриксен, а в Милане "под" Ибрагимовичем — Чалханоглу.

Одной из "изюминок" противостояния станет фигура Ибрагимовича, который успел поиграть за оба клуба из столицы Ломбардии, принять участие в четырех Дерби делла Мадоннина в разных турнирах и забить в них четыре мяча. Златан Всемогущий неоднократно говорил, что по-настоящему "дома" он чувствует себя именно в Милане (имеется в виду в клубе, а не городе), что и попытается продемонстрировать красно-черной половине города.

Еще одной особенной фигурой противостояния станет тренер Милана Стефано Пьоли, ранее тренировавший Интер. Интересно, что оба миланских дерби, в которых Пьоли руководил "змеями" завершились со счетом 2:2.

Интересные факты

– Первый официальный матч между Интером и Миланом состоялся 10 января 1909 года и закончился победой "россонери" – 3:2.

– Всего в различных турнирах команды провели 190 матчей: 190 матчей: 71 победа Интера, 60 — Милана, 59 ничьих.

– В Серии А Интер принимал Милан 87 раз: 33 победы, 24 поражения, 30 ничьих.

– Самым результативным выдалось Дерби делла Мадоннина 6 ноября 1949 года — Интер обыграл Милан со счетом 6:5.

– Самой крупной победой Интера стал "выездной" матч против Милана 6 февраля 1919 года — 5:0.

– Милан также одержал свою самую крупную победу в дерби на "выезде" – 6:0 11 мая 2001 года.

– Лучшим бомбардиром в истории миланских дерби является Андрей Шевченко (Милан) — 14 голов.

– Больше всего матчей против земляков провел Паоло Мальдини (Милан) — 56.

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 15 матчей.

– Милан проиграл лишь 1 матч из последних 10-ти в Серии А.

– Интер выиграл у Милана последние три матча во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Интер — Милан завершился со счетом 1:0.

– В первом круге также сильнее был Интер — 2:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Мартинес, Бастони, Берни, Гальярдини, Борха Валеро — Дуарте, Крунич.

Под вопросом: Ханданович — Конти.

прогноз 2:2

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