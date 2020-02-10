Италия

В рамках 23-го тура Серии А Милан проиграл Интеру в миланском дерби.

Между собой встречались в центральном матче тура Интер и Милан.

Подопечные Стефано Пиоли уступили "нерадзурри", при этом, номинальные гости выигрывали по ходу встречи в два гола.

Таким образом, Милан впервые проиграл после возвращения Златана Ибрагимовича в клуб.

В текущем сезоне швед провел пять игр за "россонери": на его счету два гола и одна результативная передача.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер – Милан.

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