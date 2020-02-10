Италия

Тренер Интера прокомментировал камбэк в дерби с Миланом (4:2).

В 23-м туре Серии А Интер уступал Милану 0:2 к перерыву, но в итоге сумел изменить ход матча и выиграл 4:2.

"Это была особенная ночь для нас. Первый тайм выдался очень сложным – возможно, самым сложным в этом сезоне. Был риск, что нас сметут с поля", — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

"Но вместо этого мы хорошо поработали, чтобы вернуться в игру, поняли, где нам нужно стать лучше, сохраняли веру в то, что делаем – за это нужно похвалить игроков. Я счастлив не только из-за результата, но и из-за того, как команда выдержала удар и перевернула ход игры. Это значит, что они готовы к чему-то важному".

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"Мне не пришлось много говорить в перерыве. Думаю, в сложных ситуациях ты должен быть предельно ясным и принимать ответственность. На мне лежит большая доля ответственности за то, что мы проигрывали 0:2 к перерыву".

"Но мы оставались едины от старта и до окончания игры, нашли способ выбраться из трудного положения. Нужно всегда помнить об этом, в будущем это поможет нам в подобных ситуациях".

"Не каждый способен выдать такой второй тайм и забить четыре гола Милану. Ребята знали, что было не так в первом тайме, поэтому мы внесли некоторые коррективы. Нужно понимать, что не ко всем матчам нужно подходить одинаково – например, в некоторых ситуациях не прессинговать высоко будет хорошей идеей".

Теперь Интер делит первую строчку в турнирной таблице с Ювентусом, а Лацио отстает от них на одно очко. Следующий матч "нерадзурри" проведут в полуфинале Кубка Италии против Наполи 12 февраля, а уже 16 февраля встретятся с Лацио.