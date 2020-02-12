Италия

Испанское издание утверждает, что тренер еще полтора месяца назад договорился с "россонери".

Бывший тренер Валенсии Марселино Гарсия Тораль полтора месяца назад встретился с одним из директоров Милана Паоло Мальдини и договорился о том, что летом примет "дьяволов", утверждает Mundo Deportivo.

У Марселино недавно были предложения от нескольких клубов, но он отказался из-за договоренности с Миланом.

В свой последний сезон работы с Валенсией Гарсия Тораль вышел с командой в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Испании, что позволило клубу должным образом отпраздновать свое столетие.

Итальянское издание Sport Mediaset располагает несколько иными данными: по его информации, Марселино – лишь запасной вариант для Милана, а основные – Массимилиано Аллегри и Ральф Рангник, а Calciomercato сообщает об Андрее Шевченко.