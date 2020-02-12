Италия

Паоло Мальдини и Звонимир Бобан поддерживают кандидатуру Массимилиано Аллегри, а Иван Газидис — Ральфа Рангника.

Практически ни у кого не вызывает сомнений, что Стефано Пьоли по окончании сезона (а, может, и раньше) покинет Милан, однако в руководстве "дьяволов" нет согласия о кандидатуре нового тренера — сообщает Sport Mediaset.

Паоло Мальдини и Звонимир Бобан хотели бы возвращения в Милан Массимилиано Аллегри, а вот Иван Газидис считает, что лучшим вариантом является кандидатура Ральфа Рангника.

Итальянские футбольные эксперты полагают, что Мальдини и Бобан выступают против Рангника, поскольку немецкий специалист поставил условие для своей работы в Милане: комплектация команды и все трансферы являются исключительно его прерогативой.

В качестве резервного варианта рассматривается бывший тренер Вильярреала и Валенсии Марселино.

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