Италия

Директор опроверг интерес к немецкому специалисту.

Директор Милана Паоло Мальдини высказал свое мнение об информации о том, что клуб заинтересован в услугах экс-менеджера Лейпцига Ральфа Рангника.

"Я читал об этом. Честно говоря, при всем моем уважении, я не думаю, что он подходит для такого клуба, как наш", — приводит слова Мальдини Sky Italia.

Ранее сообщалось, что "россонери" планируют в конце нынешнего сезона назначить на пост главного тренера другого специалиста на место Стефано Пьоли. СМИ утверждали, что среди кандидатов находится менеджер сборной Украины Андрей Шевченко.

Тем не менее, Мальдини ранее утверждал, что клуб на данном этапе доверяет Пьоли.