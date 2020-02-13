Италия

Представляем вашему вниманию трансляцию полуфинального поединка Кубка Италии.

На Сан-Сиро состоится первый полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором Милан на своем поле сразится с Ювентусом.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в четверг, 13 Февраля, в 21:45 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или по текстовой трансляции на Football.ua.

Напомним, в параллельном полуфинальном матче Интер на этом же стадионе уступил Наполи (0:1).