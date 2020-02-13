Италия

Туринцы продлили контракт с основным спонсором.

Официальный сайт Ювентуса сообщает, что клуб продлил действующее соглашение с Allianz до 2030 года.

Отмечается, что до истечения этого периода кампания будет иметь права на название стадиона, а также иметь статус основного источника спонсорской поддержки туринцев.

Таким образом, в период возобновленного соглашения с 2023 по 2030 год, Ювентус заработает дополнительные 103 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что руководство "бьянконери" продлило действующий контракт с голкипером команды Войцехом Щесны до 2024 года.