Туринцы продлили контракт с основным спонсором.
фото Ювентус
13 февраля 2020, 01:20
Официальный сайт Ювентуса сообщает, что клуб продлил действующее соглашение с Allianz до 2030 года.
Отмечается, что до истечения этого периода кампания будет иметь права на название стадиона, а также иметь статус основного источника спонсорской поддержки туринцев.
Таким образом, в период возобновленного соглашения с 2023 по 2030 год, Ювентус заработает дополнительные 103 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что руководство "бьянконери" продлило действующий контракт с голкипером команды Войцехом Щесны до 2024 года.