Бразилец намерен побороться за место в составе римского клуба.
Роджер Ибаньес, AS Roma
13 февраля 2020, 09:58
Новичок Ромы Роджер Ибаньес отметил свои сильные стороны и поделился ожиданиями от встречи с Аталантой.
"Я знаю, что в Роме существует большая конкуренция за место в составе, но я могу заработать свое место с этого момента и до следующего сезона.
Я быстрый и хорошо играю головой. Я люблю играть с мячом. Я хочу показать все это на поле.
Я провел в Аталанте год и хорошо знаю команду. Нас ждет сложный поединок, но мы готовимся лучшим образом", – приводит слова Ибаньеса официальный сайт клуба.
Напомним, Ибаньес присоединился к Роме в январе на правах аренды из Аталанты.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.