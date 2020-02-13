Италия

Бразилец намерен побороться за место в составе римского клуба.

Новичок Ромы Роджер Ибаньес отметил свои сильные стороны и поделился ожиданиями от встречи с Аталантой.

"Я знаю, что в Роме существует большая конкуренция за место в составе, но я могу заработать свое место с этого момента и до следующего сезона.

Я быстрый и хорошо играю головой. Я люблю играть с мячом. Я хочу показать все это на поле.

Я провел в Аталанте год и хорошо знаю команду. Нас ждет сложный поединок, но мы готовимся лучшим образом", – приводит слова Ибаньеса официальный сайт клуба.

Напомним, Ибаньес присоединился к Роме в январе на правах аренды из Аталанты.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.