Аталанта летом выкупит Пашалича у Челси — Calciomercato

Италия

Баргамаски заплатят 15 млн евро.

Хорватский полузащитник Марио Пашалич летом станет полноценным игроком Аталанты. Об этом заявляет Calciomercato.

В Аталанте Пашалич пребывает в аренде из Челси. Источник сообщает, что итальянцы довольны хорватом и желают выкупить его контракт за 15 млн евро. Английский клуб, в свою очередь, готов принять предложение бергамасков.

В Аталанте футболист пребывает с лета 2018-го. За это время Пашалич отыграл 70 матчей за "богинь", отметившись 14 голами и 9 ассистами.

Напомним, Челси объявил о трансфере Хакима Зийеха.