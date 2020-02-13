Аталанта летом выкупит Пашалича у Челси — Calciomercato

Баргамаски заплатят 15 млн евро.
Марио Пашалич, Getty Images
13 февраля 2020, 15:34
Хорватский полузащитник Марио Пашалич летом станет полноценным игроком Аталанты. Об этом заявляет Calciomercato.
В Аталанте Пашалич пребывает в аренде из Челси. Источник сообщает, что итальянцы довольны хорватом и желают выкупить его контракт за 15 млн евро. Английский клуб, в свою очередь, готов принять предложение бергамасков.
В Аталанте футболист пребывает с лета 2018-го. За это время Пашалич отыграл 70 матчей за "богинь", отметившись 14 голами и 9 ассистами.
Напомним, Челси объявил о трансфере Хакима Зийеха.
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