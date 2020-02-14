Италия

Защитник Ювентуса не спешит радоваться вырванной на последних минутах ничьей с Миланом в Кубке Италии.

Ювентус избежал поражения от Милана в первом полуфинальном матче Кубка Италии на последних минутах благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти – 1:1.

"Важно забить гол на выезде, но такая команда как наша, не может радоваться просто этому, ведь мы позволили Милану открыть счет и поставили результат под сомнение", — цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

"Мы должны снова набрать форму, каждому стоит делать больше. Мы выдали неплохую игру, но Милан высоко прессинговал. Мы должны делать больше, ведь того, что мы делаем в течение недели, недостаточно".

"Мы сражаемся на всех трех фронтах, но определенно должны повысить скорость работы с мячом. Нельзя полагаться только на индивидуальное мастерство, потому что у нас есть футболисты, способные изменить ход игры. В апреле нас ожидает напряженный график, так что нужно решить наши проблемы и быть готовыми к нему".

Главный тренер Ювентуса Маурисио Сарри также признал, что в последние три недели "прогресс команды слегка застопорился".

Второй матч между Ювентусом и Миланом состоится в Турине четвертого марта.