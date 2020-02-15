Италия

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал о подготовке к матчу 24-го тура чемпионата Италии против Наполи.

Накануне поединка 24-го тура первенства Серии А Дженнаро Гаттузо рассказал о ситуации и настроении в Паполи.

"У Милика воспалилось колено, и ему нужен отдых, – начал предматчевую пресс-конференцию с кадровых проблем тренер Наполи. – Аллан не будет играть, потому что на тренировках не работает, а просто ходит по полю. Манолас получил отпуск на два дня в связи с рождением дочери, поэтому в центре обороны сыграют Максимович и Кулибали, который еще не готов на 100 процентов".

"Почему мало играет Лосано? Потому, что есть игроки, которые этого заслуживают больше. То, что за Ирвинга заплатили 50 миллионов, не значит, что ему гарантировано место в составе. После этих слов я стану персоной нон-грата в Мексике, но я и не собираюсь туда, у меня другие заботы".

"Мне порой непонятно, что происходит с командой, почему такая нестабильность результатов. Но мне понравилось, как интенсивно, компактно и собрано действовал Наполи против Интера. Надеюсь, увидеть нечто подобное и против Кальяри".

Матч Кальяри — Наполи состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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