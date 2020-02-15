Италия

Вашему вниманию обзор матча 24-го тура чемпионата Италии между Лечче и СПАЛом.

В 24-м туре первенства Серии А Лечче обыграл СПАЛ и сравнялся по набранным очкам с Фиорентиной и Удинезе.

Евгений Шахов вышел на замену при счете 0:0 и внес посильный вклад в победу своей команды.

Лечче — СПАЛ 2:1

Голы: Манкозу, 41, с пенальти, Майер, 66 — Петанья, 47.

Лечче: Вигорито — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони (Делль'Орко, 85) — Майер, Дейола, Барак — Манкозу (Пас, 79) — Фалько (Шахов, 34), Лападула.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Вальдифиори, Миссироли (Стрефецца, 72), Валоти — Кастро (Флоккари, 86) — Петанья, Ди Франческо.

Предупреждения: Кальдерони, Майер, Дейола, Лападула, Шахов — Ди Франческо, Бонифаци, Вальдифиори.

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