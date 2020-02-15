Италия

В матче 24-го тура чемпионата Италии Лечче минимально переиграл дома аутсайдера Серии А.

В 24-м туре первенства Серии А Лечче обыграл занимающий последнее место СПАЛ и оторвался от зоны вылета на 6 очков.

Евгений Шахов начинал матч в запасе, но уже на 34-й минуте вышел на замену вместо получившего травму Фалько.

С выходом украинца хозяевам удалось забить два мяча, а в ответ пропустить лишь один.

На счету Евгения — желтая карточка, полученная уже в компенсированное время матча.

Лечче — СПАЛ 2:1

Голы: Манкозу, 41, с пенальти, Майер, 66 — Петанья, 47.

Лечче: Вигорито — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони (Делль'Орко, 85) — Майер, Дейола, Барак — Манкозу (Пас, 79) — Фалько (Шахов, 34), Лападула.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Бонифаци, Зуканович, Реца — Вальдифиори, Миссироли (Стрефецца, 72), Валоти — Кастро (Флоккари, 86) — Петанья, Ди Франческо.

Предупреждения: Кальдерони, Майер, Дейола, Лападула, Шахов — Ди Франческо, Бонифаци, Вальдифиори.

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