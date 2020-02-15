Италия

Тренер Кальяри Роландо Маран настроен обыграть Дженнаро Гаттузо и его Наполи в 24-м туре чемпионата Италии.

Роландо Маран считает, что Кальяри способен обыграть Наполи в поединке 24-го тура первенства Серии А и прервать свою 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии.

"Я более, чем уверен, что матч против Наполи станет для нас поворотным моментом, – сказал тренер Кальяри на предматчевой пресс-конференции. – Мы хорошо поработали на протяжении недели и, несмотря на некоторые кадровые потери, уверенны в своих силах и сможем воспользоваться усталостью соперника, игравшего среди недели".

Матч Кальяри — Наполи состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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