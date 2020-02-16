Италия

У алжирского защитника были предложения из Англии и Франции.

Защитник Наполи Фаузи Гулам мог сменить клубную прописку в минувшее трансферное окно, однако решил попытаться проявить себя в стане неаполитанцев.

Как сообщает Football Italia, 29-летний алжирец имел предложения от Марселя, Лилля и Ньюкасла, но в конечном итоге на каждое из них он ответил отказом.

Стоит отметить, что Гулам не появлялся на поле с октября 2019 года из-за травмы. Сейчас он находится в расположении команды и готовится к предстоящему поединку против Кальяри, который состоится 16 февраля в 19:00 по киевскому времени.

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