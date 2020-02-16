Италия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Италии между Кальяри и Наполи.

В 24-м туре первенства Серии А Наполи, вдохновленный победой над Интером в первом полуфинальном матче Кубка Италии, примет Кальяри, отчаянно пытающийся не выбыть из борьбы за путевку в еврокубки.

Кальяри – Наполи

Воскресенье, 16 февраля, 19:00. Кальяри, Сарденья Арена. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

После потрясшей всех 13-матчевой беспроигрышной серии, забросившей Кальяри в Топ-4, подопечные Роландо Марана не могут выиграть вот уже в девяти турах подряд и постепенно скатываются в середину турнирной таблицы. Впрочем, чтобы вернуться в зону Лиги Европы, островитянам должно хватить и одной победы.

Если Кальяри своими последними результатами разочаровывает, то Наполи откровенно удивляет. Как-то не вяжутся в одно целое победы в Кубке Италии над Лацио и Интером, а в чемпионате над Ювентусом, с домашним поражением от Лечче...

В матче против Интера в стартовом составе вышел Мертенс, который является настоящим проклятием для "изолани" (9 голов в последних 7-ми матчах против "кастедду"), и он же, скорее всего, сыграет на Сардинии в связи с травмой Милика.

Еще одна замена наверняка произойдет в воротах: несмотря на то, что в Кубке Италии "на ноль" отстоял Оспина, что для команды Дженнаро Гаттузо по нынешним временам большая редкость, в "основу" вернется Мерет.

Если для тренера Наполи главной проблемой будет выбрать оптимальный состав из имеющихся в распоряжении игроков, то его коллеге придется как-то компенсировать отсутствие дисквалифицированного лидера — Наингголана, что будет не так-то просто.

Интересные факты

– Команды провели между собой 73 матча во всех турнирах: 14 побед Кальяри, 31 — Наполи, 28 ничьих.

– В Серии А Кальяри принимал Наполи 33 раза: 9 побед, 9 поражений, 15 ничьих.

– Также 3 раза команды сыграли на Сардинии в Серии В: 3 ничьи.

– В последних семи домашних матчах против Наполи Кальяри смог поразить ворота соперника лишь в одном.

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних шести домашних матчах Серии А.

– Наполи выиграл на выезде 4 последних матча против Кальяри во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 9 матчей.

– Наполи забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Кальяри — Наполи завершился со счетом 0:1.

– В первом круге Кальяри выиграл в Неаполе с таким же счетом.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Наингголан, Паволетти, Рог, Фараго — Милик, Малькюи, Аллан, Кулибали, Лосано.

Под вопросом: Гулам (Наполи).

Слова

Роландо Маран, тренер Кальяри:

"Я более, чем уверен, что матч против Наполи станет для нас поворотным моментом. Мы хорошо поработали на протяжении недели и, несмотря на некоторые кадровые потери, уверенны в своих силах и сможем воспользоваться усталостью соперника, игравшего в Кубке Италии".

Дженнаро Гаттузо, тренер Наполи:

"У Милика воспалилось колено, и ему нужен отдых. Аллан не будет играть, потому что на тренировках не работает, а просто ходит по полю. Манолас получил отпуск на два дня в связи с рождением дочери и в это время не тренировался, но в центре обороны сыграют он и Максимович, а не Кулибали, который еще не готов на 100 процентов".

"Почему мало играет Лосано? Потому, что есть игроки, которые этого заслуживают больше. То, что за Ирвинга заплатили 50 миллионов, не значит, что ему гарантировано место в составе. После этих слов я стану персоной нон-грата в Мексике, но я и не собираюсь туда, у меня другие заботы".

"Мне порой непонятно, что происходит с командой, почему такая нестабильность результатов. Но мне понравилось, как интенсивно, компактно и собрано действовал Наполи против Интера. Надеюсь, увидеть нечто подобное и против Кальяри".

прогноз 1:2

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