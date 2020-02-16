Италия

Сальваторе Сиригу может пополнить стан "россонери".

Милан начал поиски нового голкипера в связи с возможным уходом Джанлуиджи Доннаруммы следующим летом, чей контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Как сообщает Football Italia, "россонери" планируют пригласить голкипера Торино Сальваторе Сиригу. Предполагается, что Милан должен стать для 33-летнего вратаря последним клубом, после чего он повесит перчатки на гвоздь.

Напомним, ранее Мино Райола, агент Доннаруммы, признался, что в 2017 году не хотел, чтобы его клиент продлевал контракт с Миланом.

Также сообщалось, что "росснери" не могут обновить действующего соглашение 20-летнего итальянца из-за того же Райолы, поэтому готовы рассмотреть продажу футболиста.

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