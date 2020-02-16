Италия

Завершились очередные матчи 24-го тура чемпионата Италии.

В дневных воскресных поединках 24-го тура первенства Серии А в Реджо нелль'Эмилии и Генуе сильнее оказались гости.

"Крестоносцы" очень вовремя решили все свои споры с Жервиньо, в январе пытавшимся покинуть клуб, и именно гол ивуарийца принес Парме победу над Сассуоло.

А в составе Фиорентины, разгромившей Сампдорию, героев оказалось двое — Кьеза и Влахович, оформившие дубли.

Парма сравнялась по очкам с занимающей шестое место Вероной, а Фиорентина потеснила Торино с 13-й строчки.

Сассуоло — Парма 0:1

Гол: Жервиньо, 25.

Сассуоло: Консильи — Кирьякопулос, Романья, Феррари, Тольян — Бога (Хараслин, 78), Обьянг (Бурабия, 65), Локателли, Джуричич (Дефрель, 65), Берарди — Капуто.

Парма: Коломби — Гальоло, Якопони, Бруну Алвеш, Дармиан (Лорини, 42) — Эрнани, Бругман, Куртич — Силигарди (Пеццела, 75), Корнелиус, Жервиньо (Грасси, 55).

Предупреждения: Берарди, Локателли, Феррари, Бурабия, Марлон (за пределами поля) — Лорини, Грасси, Бругман.

На 44-й минуте предупрежден Д'Аверса (главный тренер Пармы).

Сампдория — Фиорентина 1:5

Голы: Габбьядини, 90 — Торсби, 8 (аг), Влахович, 18 (пен), 57, Кьеза, 40 (пен), 78.

Сампдория: Аудеро — Мурру, Тонелли, Колли, Берешиньски — Линетти, Бертолаччи (Виейра, 46), Рамирес (Депаоли, 67), Торсби (Янкто, 46) — Габбьядини, Квальярелла.

Фиорентина: Дроговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Дальберт, Дункан (Бенасси, 71), Бадель, Кастровилли (Пулгар, 67), Лирола — Кьеза (Геззаль, 81), Влахович.

Предупреждения: Мурру, Рамирес, Колли, Депаоли — Влахович, Бадель, Дункан.

Удаления: Мурру, 39 (вторая желтая) — Бадель, 44 (вторая желтая).

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