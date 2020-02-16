Италия

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич травмировал мышцы паха в матче против Брешии.

Миралем Пьянич вышел на замену на 66-й минуте матча 24-го тура чемпионата Италии против Брешии, но уже через семь минут был вынужден покинуть поле.

Боснийский полузащитник Ювентуса получил травму паха. Точные сроки восстановления будут известны после полного обследования, но предполагается, что он пропустит матч следующего тура против СПАЛа, но будет готов сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба Лиона (первый матч пройдет 26 февраля).

Зато полностью восстановился после травмы защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини.

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