Сарри: Кьеллини сам выпустил себя на замену

Италия

Наставник рассказал, что защитник не мог дождаться своего выхода на поле после продолжительной травмы.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу команды в Серии А над Брешией (2:0).

"Мы сделали то, что должны были сделать. Неплохо начали матч, а после того, как открыли счет, проявили терпение. Мы трижды попадали в каркас ворот соперника — более чем заслуженная победа", — цитирует тренера Football Italia.

На 78-й минуте матча в игру вступил Джорджо Кьеллини, пропустивший полгода из-за травмы.

"Возвращение Кьеллини? Честно говоря, он сам выпустил себя на замену. Я обернулся, а он смотрит мне в лицо, уже надел футболку и спрашивает: Мистер, ну долго еще? Ему со вчера неймется, так хотел выйти на последние 10 минут. Я не мог отказать", — заключил наставник.

Свое возвращение прокомментировал и сам Кьеллини.