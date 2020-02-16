Сарри: Кьеллини сам выпустил себя на замену

Наставник рассказал, что защитник не мог дождаться своего выхода на поле после продолжительной травмы.
Джорджо Кьеллини и Маурицио Сарри, Getty Images
16 февраля 2020, 23:33
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу команды в Серии А над Брешией (2:0).
"Мы сделали то, что должны были сделать. Неплохо начали матч, а после того, как открыли счет, проявили терпение. Мы трижды попадали в каркас ворот соперника — более чем заслуженная победа", — цитирует тренера Football Italia.
На 78-й минуте матча в игру вступил Джорджо Кьеллини, пропустивший полгода из-за травмы.
"Возвращение Кьеллини? Честно говоря, он сам выпустил себя на замену. Я обернулся, а он смотрит мне в лицо, уже надел футболку и спрашивает: Мистер, ну долго еще? Ему со вчера неймется, так хотел выйти на последние 10 минут. Я не мог отказать", — заключил наставник.
Свое возвращение прокомментировал и сам Кьеллини.
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