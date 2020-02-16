Италия

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини прокомментировал свое возвращение в игру после травмы.

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини впервые вышел на поле с августа 2019 года и провел 15 минут в матче 24-го тура чемпионата Италии против Брешии.

"Самое страшное уже позади, теперь начинается самое трудное, – цитирует Кьеллини официальный сайт Ювентуса. – Я очень благодарен тренеру и партнерам за эмоциональный «толчок», который был очень нужен мне. Я еще не готов играть в полную силу, и теперь мне предстоит набрать форму, чтобы помочь Ювентусу на решающем этапе сезона. Мы снова на первом месте в чемпионате, хорошо сыграли первый матч в полуфинале Кубка, продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, так что нам есть, к чему стремиться".

Следующий матч Ювентус проведет в 25-м туре чемпионата Италии на выезде против СПАЛа 22 февраля.

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