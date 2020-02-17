Италия

Специалист необычайно доволен игрой бельгийского хавбека.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал игру Дриса Мертенса в поединке против Кальяри (1:0).

Против сардинцев бельгиец отметился единственным забитым голом в матче. Для Мертенса этот гол стал 120-м в футболке неаполитанцев, что на один меньше нежели у Марека Гамшика, который является лучшим бомбардиром в истории клуба.

"Помимо голов, на поле Дрис делает все простым. Это феномен. Совершенный футболист. Это игрок, который нам был нужен", — цитирует наставника сайт Джанлуки Ди Марцио.

Вашему вниманию видеообзор матча Кальяри — Наполи.

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