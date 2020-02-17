Италия

Форвард Лацио Чиро Иммобиле демонстрирует высокую результативность.

Лацио обыграл Интер в очередном туре итальянской Серии А.

На 50-й минуте игры пенальти реализовал Чиро Иммобиле. Таким образом, 29-летний футболист забил свой 93-й гол в чемпионате Италии за четыре сезона.

Если брать ТОП-5 чемпионатов, то больше забивали лишь Роберт Левандовски (104) и Лионель Месси (121). У Криштиану Роналду – 92 гола.

В текущем сезоне Иммобиле забил 26 голов в 24 матчах Серии А.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио – Интер.