Италия

У полузащитника Милана Хакана Чалханоглу травма.

В заключительном матче 24-го тура чемпионата Италии против Торино Милан не сможет рассчитывать на Хакана Чалханоглу — сообщает Football Italia.

У полузащитника диагностирована мышечная травма. Степень повреждения и сроки восстановления определятся после обследования, но против Торино он точно не сыграет.

Матч Милан — Торино состоится в понедельник, 17 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.