Италия

"Россонери" демонстрируют впечатляющую форму в домашних поединках.

Милан минимально обыграл Торино (1:0) в поединке 24-го тура Серии А, благодаря чему продлил свою домашнюю серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей (4 победы, 4 ничьих).

Данное достижение не покорялось "россонери" с января 2017 года, когда главным тренером команды был итальянский специалист Винченцо Монтелла.

Стоит отметить, что последнее поражение на Сан-Сиро в текущем сезоне Милан потерпел 3 ноября 2019 года. Тогда подопечные Пиоли проиграли Лацио со счетом 1:2.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Милан — Торино.

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