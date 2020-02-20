Италия

Серб получил разрыв крестообразных связок.

Полузащитник Дженоа Иван Радованович пропустит остаток сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сербский хавбек получил разрыв крестообразных связок и будет вынужден перенести операцию. Предполагается, что восстановление 31-летнего игрока займет пять-шесть месяцев.

Радованович перешел в Дженоа в январе 2019-го из Кьево за 4 млн евро. В текущем сезоне опорный полузащитник провел 22 поединка, отличившись одним ассистом.

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